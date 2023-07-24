ميسان.. السجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين ألقي القبض عليهم وبحوزتهم (1) كيلو من مادة الكريستال المخدرة في احدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة اثناء التوجه إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها".وأضاف أن "الحكمين بحقهم يأتي وفقا لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".