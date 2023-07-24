مكتب السوداني يوجه ببدء اجراءات ارسال 5 ألاف طالب عراقي للجامعات العالمية الرصينة

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تأكيداً لدعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لقطاعي التربية والتعليم، وانسجاماً مع توجيهاته المستمرة في أهمية النهوض بواقع التعليم وتحقيق مستوى الرصانة المطلوبة، وتنفيذاً لما جاء في المبادرة التعليمية التي أطلقها، تبدأ اللجنة العليا لتطوير التعليم في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات إرسال (5000) مبتعث للحصول على شهادتي الدكتوراه والماجستير من الجامعات العالمية الرصينة".وأضاف البيان، "سيتم الإعلان عن شروط برنامج الابتعاث على الموقع الإلكتروني الرسمي للّجنة: (hced.ur.gov.iq)، فيما سيتم فتح التقديم على البرنامج للمدة من 15 آب ولغاية 15 أيلول 2023".