حريق يتسبب بزحام مروري وسط شارع أبو نؤاس (فيديو و صور)

السومرية نيوز – محليات



تسبب حريق وسط شارع أبو نؤاس بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين، بزحام مروري للمركبات.

وقال مراسلنا، إن "حريقا وسط شارع أبو نؤاس تسبب بتعطيل حركة السير، مما اضطر الى تكدس العجلات".



وأضاف، أن "سيارة نوع بيك اب كانت تحمل بضاعة، اشتعل جزء منها مما دفع صاحب السيارة الى رمي الجزء المحترق في شارع أبو نؤاس مما أسفر عن حرق بعض الأشجار".