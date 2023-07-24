مصرع عامل مخبز إثر انفجار أسطوانة غاز في بغداد

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمنى، اليوم الاثنين، بمصرع عامل مخبز إثر انفجار اسطوانة غاز في منطقة الصليخ شمالي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اسطوانة غاز انفجرت داخل مخبز بمنطقة الصليخ شمالي شرقي العاصمة بغداد"، مبيناً أن "الانفجار اسفر عن وفاة احد عمال المخبز كحصيلة أولية".



وأشار الى ان "هناك عدة إصابات في المخبز إثر الانفجار، وتم نقلهم جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج".