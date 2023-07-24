توترات المطعم التركي تعود للواجهة.. هل سَلم التيار الصدري "البناية" للقوات الأمنية؟

قوة من مدينة الصدر تتجه نحو المطعم التركي pic.twitter.com/BeGjfUHJ1e
— الشيخ صفاء البغدادي (@saffaapppp) July 23, 2023
قوة من مدينة الصدر تتجه نحو المطعم التركي pic.twitter.com/BeGjfUHJ1e
🔺من داخل المطعم التركي قوة من سرايا السلام المسيطرة على المطعم التركي pic.twitter.com/zsCvrPokMC
— أركان الشمري (@ar_8kn) July 23, 2023
🔺من داخل المطعم التركي قوة من سرايا السلام المسيطرة على المطعم التركي pic.twitter.com/zsCvrPokMC
المطعم التركي بيد رجال السلام ..
كان .. وسيبقى . pic.twitter.com/T4EJEQj707
— لا شرقية 🇮🇷 ولا غربية 🇺🇸 (@Iraq213890) July 23, 2023
المطعم التركي بيد رجال السلام ..
كان .. وسيبقى . pic.twitter.com/T4EJEQj707