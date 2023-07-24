توترات المطعم التركي تعود للواجهة.. هل سَلم التيار الصدري "البناية" للقوات الأمنية؟

لكن مجموعة (التقنية من أجل السلام) المختصة بكشف الأخبار المزيفة، أكدت في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، أن ""الادعاء مفبرك، حيث تبين بعد مراجعة الحسابات الموثقة لـ(صالح محمد العراقي) المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمعروف أيضاً بـ(وزير القائد)، أنه لم يشارك مؤخراً أي وثيقة او بيان مماثل لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أي أن الوثيقة مفبركة ولم يصدر حتى تأريخ كتابة هذا المقال توجيه من الصدر يفيد بتسليم (المطعم التركي) للقوات الأمنية".وتعد بناية المطعم التركي، عند مدخل جسر الجمهورية أمام ساحة التحرير، المطلة على المنطقة الخضراء، واحدة من رموز الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.يأتي تداول هذا الادعاء بالتزامن مع تداول مقاطع فيديو حديثة تظهر انتشار لقطاعات من الشرطة الاتحادية وسرايا السلام عند المطعم التركي وفي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.