"تمزق رأسي".. مسؤول بأمانة بغداد يروي للسومرية تفاصيل تعرضه للاعتداء اثناء الواجب (فيديو و صور)

وقال صبيح في حديث لـ السومرية: "خلال عملنا برفع التجاوزات من الشوارع العامة في منطقة بغداد الجديدة، تفاجأنا بالاعتداء علينا والضرب من قبل ثلاثة اشخاص".وأضاف، أن "الاعتداء تسبب بسبعة جروح في رأسي"، مشيرا الى أن "المعتدين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الاتحادية وتم تسليمهم الى مركز شرطة الأمين".من جهته، قال مدير اعلام وعلاقات امانة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ السومرية، "تكررت الاعتداءات على مسؤولي اقسام التجاوزات في العاصمة بغداد، نتيجة عدم احترام القانون من قبل المعتدين".وأضاف، أن "امانة بغداد تسعى لتقديم جميع الخدمات الى المواطنين، وترفض طرق التجاوز ومخالفة القوانين".وكانت أمانة بغداد قد أعلنت، أمس الاحد، تعرض أحد مسؤولي أمانة العاصمة، إلى اعتداء بآلة حادة تسمى، نقل على إثرها إلى المستشفى بحالة خطرة.وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها المكلفين بإزالة التجاوزات والمشوهات التي أثرت على مشهد العاصمة وبنيتها التحتية وآخرها استهداف مسؤول التجاوزات في دائرة بلدية بغداد الجديدة".وأوضح بيان الأمانة أنّ "مسؤول التجاوزات تعرض للضرب بآلة حادة (قامة) على رأسه أثناء أداء واجبه المكلف به بإزالة التجاوزات في شارع 30 ضمن قاطع البلدية".وبحسب البيان، فإنّ "الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة خطرة وتم رفع دعوى قضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".وقالت الأمانة إنّ "مثل هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات أمانة بغداد التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد".