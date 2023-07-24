التعليم تعلن تخصيص مقاعد دراسية لهذه الفئة

وقال العبودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تأكيدًا على موقفنا الثابت في الدفاع عن القرآن الكريم، وتعضيدًا للموقف الإسلامي والوطني العراقي في مواجهة الاستفزاز الذي يمارسه المحرّضون على العنصريّة والكراهية في العالم".وأضاف، "قررنا تخصيص مقاعد دراسية خاصة على صعيد الدراسة الأوليّة لحفظة القرآن الكريم في الجامعات العراقية".