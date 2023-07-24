تظاهرات امام القنصلية التركية في البصرة (صور)

تظاهر العشرات، اليوم الاثنين، امام القنصلية التركية في محافظة البصرة احتجاجا على سياسة تركيا المائية تجاه العراق.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "العشرات تظاهروا امام مبنى القنصلية التركية في منطقة المطيحة وسط البصرة ضد سياسة تركيا المائية تجاه العراق".



وأضاف ان "المتظاهرين أكدو ان تظاهرتهم تاتي احتجاجا على تعرض اهوار البصرة الى الجفاف".