شرطة الديوانية تصدر توضيحاً بشأن "جريمة بشعة"

اصدرت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن "جريمة بشعة" في المحافظة.

وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان "تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بحادث قتل طفلة عل يد والدها بسبب مقطع تيك توك وتود قيادة شرطة محافظة الديوانية أن توضح لكم بأنه لا صحة لهذا الخبر نهائيا".

وكانت منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات كشفت، اليوم الاثنين، أن محافظة الديوانية شهدت جريمة بشعة، بإقدام شخص على قتل ابنته بعدما نشرت عن طريق الخطأ مقطعاً ظهرت فيه على تطبيق "تيك توك".