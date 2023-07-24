تحديد موعد بدء خطة تدريبية تخص مؤسسات الدولة

وقال الربيعي في بيان، إن "المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط سيطلق الدورات في الثالث عشر من الشهر آب المقبل، حيث وضع المركز خطة كاملة لتدريب القيادات الادارية في الدولة من المديرين العامين، وذلك بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأشار إلى أن "جميع المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، مشمولين بهذه الدورات التي ستخضع لمعايير المركز بما في ذلك اجراء الاختبارات في نهاية كل دورة للمشاركين".وبين أن "الخطة تتضمن إقامة (24) دورة تشمل التدريب على المهارات القيادية والتفاوضية والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر والأزمات، والحكم الرشيد وأهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن دورات في مجال البروتوكول وفن الاتيكيت والمحاسبة لغير المحاسبين".ودعا الربيعي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إلى أن "تكون ترشيحاتهم مركزية، وليست منفردة لضمان نجاح الدورات، انسجاما مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء"، ولفت إلى أن "إقامة هذه الدورات يأتي بهدف الارتقاء بمستوى اداء المؤسسات وتطوير مهارات المديرين العامين، ليكونوا قادرين على ادارة مؤسساتهم باعلى كفاءة، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".