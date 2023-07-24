مصرع عامل تركي بحادث عمل في البصرة

لقي عامل تركي مصرعه بحادث عمل في منطقة خور الزبير بمحافظة البصرة.

وقال مدير الموانئ فرحان الفرطوسي في حديث لـ السومرية نيوز، "سقطت اجزاء من سكلة اثناء عملية بموقع النفق المغمور في منطقة خور الزبير".



وأضاف أن الحادث "تسبب بوفاة عامل تركي يعمل بشركة تركية متخصصة بنصب سكلات البناء ومتعاقدة مع شركة دايو التي تنفذ مشاريع ميناء الفاو الكبير والنفق المغمور".