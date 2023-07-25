استقدام عضو بمجلس محافظــة كــربلاء سابقاً لعدم كشف ذمته المالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة كربلاء قرَّر استقدام عضو مجلس المحافظة سابقاً؛ بعد امتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للسنوات (2013 و2014 و2017)، فضلاً عن وجود شبهات تضخُّمٍ في أمواله، وامتلاكه هو وأبناؤه أسهماً في عقارات ذات قيمةٍ ماليَّةٍ عاليةٍ، حسب التقرير الفني لدائرة الوقاية.وأضافت إنَّ "التحرّيات توصَّلت إلى أنَّ لدى المُتَّهم قبَّاناً أهلياً للحمولات الثقيلة، ومؤسَّسة للبيع بالنقد والتقسيط في كربلاء، تبيَّن أنها غير مُسجَّلةٍ، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم لم يذكر العقارات التي يمتلكها في تقارير كشف الذمَّة".وتابعت إنَّه، "بعد موافقة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، وتدوين أقوال الممثل القانونيّ للهيئة؛ قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام المشكو منه؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".