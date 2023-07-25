تواجد فيه 500 طالب.. حريق داخل معهد أهلي في كربلاء



السومرية نيوز – محليات



اندلع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، داخل معهد المهندس للدراسة الخصوصية بمحافظة كربلاء.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل معهد المهندس للدراسة الخصوصية بمحافظة كربلاء".



وأَضاف، انه "تم انقاذ أكثر من 500 طالب واختناق طالبة".



