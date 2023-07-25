جامعة بغداد تتصدر جامعات العراق في تصنيف الشفافية لعام 2023

ويعتمد تصنيف الشفافية على حساب عدد الاستشهادات المرجعية للباحثين في المؤسسات الأكاديمية باستخدام حساباتهم في Google Scholar.وارتفع عدد الاستشهادات المرجعية المحتسبة لجامعة بغداد في التصنيف من 107907 إلى 124195 خلال الستة أشهر الأخيرة بزيادة قدرها 13%.كما ارتفع عدد الجامعات العراقية التي اجتازت تصنيف الشفافية من 46 إلى 56 خلال الستة أشهر الأخيرة، وتصدَّرت جامعة بغداد القائمة بـ 124195 استشهادا، وجاءت جامعة المستنصرية في المرتبة الثانية بـ 67305 استشهادا، وجامعة الموصل في المرتبة الثالثة بـ 67025 استشهادا.وفي المستوى العالمي، بلغ عدد الجامعات التي اجتازت تصنيف الشفافية 5368 جامعة.هذه النتائج تعكس الجهود العلمية والبحثية المتميزة لجامعة بغداد والجامعات العراقية الأخرى، وتؤكد التقدم والارتقاء في مراتب التصنيف العالمي للجامعات في العراق.