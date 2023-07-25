تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين النزاهة وهيئة الاعلام لمكافحة الفساد

السومرية نيوز – محليات



وقعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مع هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو 2023، اتفاقية تعاون مشترك في مجال لمكافحة الفساد.



وقال مراسل السومرية، ان "توقيع الاتفاقية تم بحضور رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي حسين المؤيد".





وأضاف، ان "المذكرة تدعم تبادل الخبرات بميدان مكافحة الفساد واقامة دورات مشتركة بين الطرفين"، مشيرا الى ان "النزاهة والاعلام والاتصالات تعملان لتحقيق برنامج حكومي في مقدمته مكافحة الفساد واسترداد اموال الشعب المنهوبة". وفي مؤتمر صحفي مشترك حضره مراسل السومرية، قال حنون، ان "المذكرة تتعلق بجوانب تثقيفية وتوعوية وتدريبية وليس فقط في الجانب الردعي"، لافتا الى اننا سنعمل على لتعزيز وتدعيم الجانب البلاغي، اي التبليغ عن جرائم الفساد".وأضاف، ان "المذكرة تدعم تبادل الخبرات بميدان مكافحة الفساد واقامة دورات مشتركة بين الطرفين"، مشيرا الى ان "النزاهة والاعلام والاتصالات تعملان لتحقيق برنامج حكومي في مقدمته مكافحة الفساد واسترداد اموال الشعب المنهوبة".

في المقابل، ذكر المؤيد ان "الاعلام العراقي له دور كبير في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد والتوأمة شيء ضروري"، مبينا، "اولوياتنا هي مكافحة الفساد والمخدرات ودعم الاقتصاد الوطني".



وتابع، "كان هناك صندوق اسود في هيئة الاعلام فيه العديد من الملفات الشائكة وبدأنا بفتح هذا الصندوق ولن نغلقه الا بحل جميع العوائق والمشاكل وانهاء جوانب الفساد". وأردف، "لا نعمل بسراديب مظلمة بل نعمل في العلن وامام الجميع".