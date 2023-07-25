جورجيا تعتزم فتح سفارة لها في بغداد وتؤكد: سنرسل وفداً دبلوماسياً

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل، في مقر وزارة الخارجيَّة ببغداد، سفير جُمْهُوريَّة جورجيا زازا كانديلاكي المُعتمد لدى العراق والمُقيّم في عمان، بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله سفيرًا لدى العراق".وأضاف، انه "جرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وتبليسي، والتأكيَّد على أهمّيَّة زيادة حجم التعاون في المجالات كافة".وأشاد الوزير، بـ"جُهُود السيِّد السفير في تعزيز العلاقات الثنائيَّة، داعياً إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، والعمل، والتنسيق بكلّ ما من شأنه توفير الأمن، والاستقرار لعُمُوم المنطقة، والعالم".من جانبه قدَّم السفير الجورجيّ، "شكره لدعم، ومُساعدة وزارة الخارجيَّة لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة في بغداد"، مُؤكـِّداً "استمرار دعم بلاده للعراق، وأنَّ حكومة جورجيا سترسل وفد دبلوماسيّ للبدء بإجراءات فتح السفارة الجورجيَّة في بغداد".