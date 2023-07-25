زيدان يؤكد احترام القضاء لحرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي بشرط



السومرية نيوز – محليات



اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، احترام القضاء لحرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم مخالفة القانون والتجاوز على الاخرين والمساس بهم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "أستقبل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، إذ بحث معه الاجراءات القضائية واجراءات النقابة بخصوص بعض الصحفيين ممن يخالفون القانون وهم بصدد ممارسة عملهم الصحفي". واضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى ان "القضاء يحترم حرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم مخالفة القانون والتجاوز على الاخرين والمساس بهم".



