موظف يفتح النار على زميله ويصيبه بقدمه جنوبي العراق

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "موظفاً أطلق النار على زميله، في منطقة الكورنيش قرب القصور الرئاسية، مما أدى الى اصابته بكاحل القدم اليسرى".وأضافت، ان "اطلاق النار جاء بسبب خلافات مالية تخص عملهم، وتم ارسال المصاب الى مستشفى الصدر التعليمي لتلقي العلاج".