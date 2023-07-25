اندلاع حريقين في بنايتين سكنيتين بالنجف والبصرة (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حريقاً اندلع داخل فنادق وسط المدينة القديمة بمحافظة النجف الاشرف"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وإخلاء النزلاء بالتزامن مع عمليات اخماد الحادث".الى ذلك، اندلع حريق في بناية سكنية بمنطقة خمسة ميل بالقرب تقاطع الگزيزة وسط البصرة.