إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات في الجزائر

وقالت الداخلية الجزائرية في بيان لها، "متابعة للوضعية العامة المتعلقة بمكافحة الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن، نُعلم بنجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس (الإثنين)، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات".وأضافت، أنه "تتواصل عمليات الإخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة على عبر 7 ولايات، وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة".وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ذكرت أن عدد ضحايا حرائق الغابات بلغ 34 قتيلا، من بينهم 10 جنود.