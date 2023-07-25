محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام العباس بن علي (عليه السلام)، في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".واستثنى القرار "الدوائر الامنية والصحية والاقسام الخدمية والمصارف".وبحسب البيان، تهدف العطلة إلى "افساح المجال للمواطنين لإحياء الشعائر الدينية المرتبطة بهذه المناسبة".