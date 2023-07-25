"يا حكومة نريد ماي".. تظاهرة في شمال شرقي بغداد (فيديو)

تظاهر عدد من أهالي حي السلام شمال شرقي بغداد، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتوفير ماء الإسالة.

وبحسب مراسل السومرية، فإن عدد من أهالي حي السلام التابع لمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد، خرجوا في تظاهرة للمطالبة بتوفير ماء الإسالة.



وأشار إلى أن الماء منقطع عنهم منذ أيام.



