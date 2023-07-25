محافظة جديدة تعطل دوام الغد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن العيداني وجه "بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكذلك اعطاء الفرصة للمؤمنين لإحياء ذكرى السابع من شهر محرم الحرام".ولفت الى ان "الدوائر الامنية والخدمية والصحية لا تشملها العطلة ويكون التعطيل فيها بحسب مدراء تلك الدوائر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء؛ بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام العباس بن علي (عليه السلام).