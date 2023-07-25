النجف.. تسجيل أكثر من 700 حريق منذ بداية العام الحالي

كشف الدفاع المدني في النجف، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 700 حريق منذ بداية العام الحالي في المحافظة.

وقال مصدر في الدفاع المدني بحديث لـ السومرية نيوز، إن "عدد الحرائق من الاول من كانون الثاني الماضي ولغاية 25 حزيران الماضي بلغ 730 حريقاً". وأضاف المصدر "تتراوح الحرائق بين بيوت ومحال وفنادق وبعضها زراعي والآخر أسواق ونفايات".