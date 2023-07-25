من الدنمارك.. صحفية تروي لـ السومرية محاولتها منع حرق المصحف (فيديو)

كشفت صحفية عراقية تقيم في الدنمارك، عن محاولتها منع حرق المصحف من قبل احد المتطرفين أمام السفارة العراقية في الدنمارك.

وقالت قدس السامرائي في حديث لـ السومرية نيوز، "دافعت وحدي عن ديني وقرآني من الحرق وهؤلاء قاموا بمهاجمتي وضربي وخنقي وجاءت الشرطة الدنماركية تحميني".

وأضافت "مع الاسف لن اجد اي موظفين أو سفير عراقي في الدنمارك يستنكرون حرق المصحف والعلم العراقي"، مشددة بالقول "بعد أيام سأخضع للمحاكمة في المحاكم الدنماركية".

الفيديو المرفق لحظة محاولة منع احد المتطرفين من حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك.