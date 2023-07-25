مصرع سبعة أشخاص بحادث سير على طريق كربلاء بابل

أفاد مصدر طبي، بمصرع سبعة أشخاص بحادث سير على الطريق بين محافظتي كربلاء وبابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق كربلاء بابل وتحديدا في منطقة الابراهيمية".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع سبعة أشخاص بينهم نساء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.