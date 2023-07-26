انهيار "قالب صب" مجاري يتسبب بإصابة عاملين في نينوى (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انهيار قالب صب المجاري قيد الانشاء قرب محطة تعبئة وقود في محافظة نينوى، فيما اشارت الى إصابة عاملين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قالب صب المجاري قيد الانشاء قرب محطة تعبئة وقود الشهامة تعرض للانهيار".



وأضافت، أن "الحادث تسبب بإصابة عاملين، حيث تمكنت فرقنا من نقلهما على إثرها إلى مستشفى السلام".





