المالية تصدر ضوابط منح اجازة الخمس سنوات (وثيقة)



السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، ضوابط منح إجازة الخمس سنوات في الوزارات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدائرة القانونية في وزارة المالية أصدرت اعماماً الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة يوضح فيه الضوابط الخاصة بمنح اجازة الخمس سنوات براتب أسمي للموظفين".

