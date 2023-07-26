معدل قبول المتفوقين يثير استياء أهالي الطلبة.. التربية تؤكد: لا يوجد تخفيض

وساوت وزارة التربية معدلات القبول في مدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين بمعدل 95 بالمئة لأول مرة للعام الدراسي 2023 - 2024 إذ تدرس جميع المناهج في مدارس المتميزين وكلية بغداد بجميع مراحلها الثانوية باللغة الإنكليزية، بينما يتم تدريس المناهج في مدارس المتفوقين والمتفوقات باللغة العربية.وقال أهالي الطلبة، إن معظم الأوضاع في البلد استثنائية، والقطاع التربوي جزء منها، لذا يتوجب على وزارة التربية مراعاة الظروف التي مر بها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي وتخفيض معدل القبول في مدارس المتفوقين كما حصل خلال العام الماضي عندما وصلت القبولات إلى معدلات أدنى من ذلك.وأضافوا أن المعدل الذي تم تحديده للقبول في مدارس المتفوقين وهو 95 بالمئة مساو لما جرى تحديده بالنسبة لقبول المتميزين هذا العام، مستغربين من هذا الإجراء، ومؤكدين أنهم بذلوا جهودا مضنية لتدريس أبنائهم والوصول بهم إلى معدل يفوق 90 بالمئة قياسا بظروف المدارس والدوام المزدوج ونقص المعلمين وشح الكتب وكثرة العطل.وبين الأهالي أن هناك قسما من الطلبة تتجاوز معدلاتهم 94 وبحاجة إلى كسور للدرجة بغية قبولهم، مطالبين وزارة التربية بإعادة النظر بهذا المعدل.مقابل ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، إنه بعد فتح التقديم على مدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد، تم استقبال طلبات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني المخصص، وهناك إقبال كبير بالتقديم على هذه المدارس نظراً للمعدلات العالية للتلاميذ. وأكد أنه من غير الممكن تخفيض معدل القبول، إذ لم يمض على عملية التقديم سوى يومين، إلا أن تحديد معدل القبول تم من خلال لجان تخصصية درست أبعاد ذلك منذ مدة وآلية التقديم.وأردف السيد أنه لا يوجد تخفيض لمعدل القبول، إذ لا توجد هناك أي أوليات أو مؤشرات تستدعي ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتم قبول أي معدل أقل من المحدد وإن كان بكسور بسيطة أو أقل بنصف درجة، إذ إن آلية التقديم إلكترونية وصمم برنامج التقديم إلى هذه المدارس على نسب معدلات حددت مسبقاً وترفض استمارة التلاميذ إلكترونيا ممن هم أقل معدلا من المطلوب، بحسب الصحيفة الرسمية.والاثنين الماضي 24 تموز/يوليو 2023، حددت وزارة التربية، معدل القبول في مدارس المتفوقين وموعد التقديم.وقال بيان للوزارة إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة أصدرت تعليمات وضوابط قبول الطلبة الحاصلين على معدل 95٪ في مدارس المتفوقين والمتفوقات".وأضاف البيان، أن" التقديم إلكترونياً يبدأ اليوم الاثنين الموافق 24/7/2023 ولغاية يوم الأحد الموافق 6/8/2023 على أن يقوم الطالب بسحب استمارة التقديم الإلكترونية ومن ثم تسليمها إلى إدارة المدرسة المعنية يدوياً بعد تدوين المعلومات ليتم إرسالها إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات".وأشار إلى أن" يكون معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتفوقات 80% للعام الدراسي 2023 – 2024 "، مبينا، أنه" لا يحق للطالب التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد والتقديم إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات في آن واحد".ولفت إلى أن" يجتاز الاختبار الوزاري (التحصيلي) بالمواد الدراسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم) التي درسها التلميذ في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023"، لافتا إلى، أن" موعد إجراء الاختبار التحصيلي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وفي نفس المدرسة التي قدم فيها الطالب".وأوضح البيان، أن" مادة اللغة الفرنسية في مناهج مدارس المتفوقين والمتفوقات هي اختيارية وحسب توافر الملاكات التدريسية لها، علما أن هذه المدارس هي للفرع العلمي فقط.