محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

السومرية نيوز – محليات



عطلت محافظة واسط، الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.





وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من اجل فسح المجال امام المؤمنين لأداء مراسم الزيارة واحياء ليلة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام، ونظراً لإرتفاع درجات الحرارة تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 27 / 7 عطلة رسمية في واسط".