عشرينية تلد ثلاثة توائم شرقي بغداد (صورة)

السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، ولادة ثلاثة توائم ذكور لامرأة بعمر 20 عاما في مستشفى فاطمة الزهراء بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والاطفال التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة شهد ولادة توأم ثلاثي لسيدة بعمر 20 عاما".



وقال رئيس الفريق الطبي اخصائية النسائية والتوليد انوار احمد الرهيمي ان "السيدة راجعت المستشفى وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل وتم ادخالها الى صالة العمليات وتوليدها بعملية قيصرية اولى لتضع توائمها الذكور الثلاثة بنجاح مع تمتع الام والاطفال بصحة جيدة".