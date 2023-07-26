بهذه الشروط.. فتح باب التقديم للعمل كموظف اقتراع بمفوضية الانتخابات

وذكرت المفوضية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " باب التقديم للعمل كموظف اقتراع سيتم فتحه بدءاً من الغد".وأضافت، أن "الفئات المشمولة بالتقديم تتمثل بـ :ــ موظفو دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية.- طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم.