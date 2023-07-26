المالية تصدر الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام الوظيفة العامة



السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام الوظيفة العامة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدائرة القانونية في وزارة المالية أصدرت الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام الوظيفة العامة الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة".