السجن 7 سنوات بحق مجرمين انتحالا صفة "ضابط" بالأمن الوطني

السومرية نيوز - محليات



أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرمين اثنين عن جريمة انتحال صفة (ضابط في جهاز الامن الوطني).



وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين انتحلا صفة (ضابط في جهاز الامن الوطني) بقصد الحصول على مكاسب مادية من المشتكية (أ) في قضاء تكريت".



وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لاحكام القرار 160 / اولا / 1و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".