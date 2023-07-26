توجيه قضائي باعتماد التحقيق الموازي بجرائم الفساد والإرهاب والمخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ عقدت اجتماعا عن إجراءات التحقيق الأصولية برئاسة رئيس الاستئناف القاضي خالد طه وبحضور القضاة رؤساء وأعضاء الجنايات والمدعين العامين وقضاة الجنح والتحقيق ونواب الادعاء العام".وأضاف، أن "الاجتماع شهد التأكيد على مراعاة تطبيق ما تضمنته اعمامات مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الاستئناف، سيما بما يتعلق منها باعتماد نماذج أوراق التكليف بالحضور ومذكرات القبض وعدم استخدام أي نماذج أخرى أو الاجتهاد في وضع صيغ لم ترد في النماذج التي اعتمدها المجلس".ووجه رئيس الاستئناف بـ"اعتماد التحقيق الموازي في جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم الإرهاب والمخدرات والجرائم التي تتعلق بالمال العام، مشيرا إلى أهمية التقيد بمدونة السلوك القضائي".بحسب البيان