الساحات العشوائية في بغداد.. خطة حكومية لغلقها بمشاركة عمليات بغداد والمرور

وقالت المتحدث باسم الوزارة شذى راضي، إنَّ "الخطة تتضمن اتخاذ إجراءات لغلق الساحات العشوائية بمشاركة قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة"، مبينة ان "تواجد بعض خطوط النقل المخالفة يكون من مسؤوليات القوات الماسكة لهذه المناطق كملاكات المرور وأمانة بغداد".وتابعت أنَّ "هناك حملة صيانة وتطوير في مرائب الكاظمية وباقي محافظات العراق تماشياً مع حملة التأهيل والإصلاح الخدمي التي أطلقها رئيس الوزراء".وأشارت إلى أنَّ "نسبة إنجاز محطة نينوى بلغت 95 بالمئة"، مبينة أنَّ "المحطة أقيمت على مساحة 24 ألفاً و500 م2، وتحتوي على بنايتين مركزيتين لاستراحة السائقين والركاب ومساحة كبيرة لإيواء سيارات الأجرة"، بحسب الصحيفة الرسمية.