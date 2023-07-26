تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في هذه المحافظة

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس ٢٧-٧-٢٠٢٣ في مؤسسات الدولة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وافساح المجال للمعزين بإحياء ليلة عاشوراء الأمام الحسين (ع)".واستثنى القرار "الدوائر الخدمية والامنية والمصارف لإكمال اجراءات توزيع رواتب الموظفين".