بالصور.. مئات المتظاهرين ضد انقطاع الماء وتردي الخدمات شمالي بغداد

وقال مراسل السومرية إن مئات المحتجين خرجوا بتظاهرة ضد انقطاع الماء وتردي الخدمات في منطقة الكريعات شمالي بغداد.وأضاف، انه لأكثر من ٤ أشهر يعاني اهالي منطقة الكريعات من انقطاع الماء واستخدامهم ماء الحوضيات غير صالح للأستخدام البشري، ما تسبب لهم بامراض جلدية".ادناه الصور: