توضيح رسمي بشأن عبور "دجلة" مشياً على الأقدام

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "ما تم في الآونة الأخيرة من قيام بعض القنوات الفضائية والصفحات المأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة تحاول إثارة الذعر في الشارع العراقي في ظل الوقع المائي الصعب الذي يمر به العراق والإساءة للوزارة بالذات وادعائهم بان نهر دجلة ممكن عبوره مشياً على الاقدام بالوقت الذي تقوم الوزارة بإطلاق المياه من نهر دجلة بمقدار ٣٨٤م٣/ ثا".وبينت، أن "النهر في جزءه العميق لا يقل عن ٤ متر وان هذه الادعاءات هدفها واضح للتأثير على إداء الوزارة التي تقوم ملاكاتها بالعمل على مدار الساعة وبجهود استثنائية في ظل ازمة مائية لم تتعرض لها البلاد سابقاً وعلى الاطلاق وفي ازاء هذه الحالة".وأكدت الوزارة "اتخاذها إجراءات عدة للحد من شح المياه باعتماد اساليب وطرق الري الحديثة في تنفيذ مشاريعها الاروائية كمشروع التبطين باستخدام اللحاف الخرساني والتبطين بالوسائل الاخرى ونصب المضخات العائمة في مشروع الثرثار وبجهدها الذاتي لتعزيز نهر الفرات إضافة الى حملتها الكبرى لإزالة التجاوزات بمختلف انواعها ومنها حملة إزالة بحيرات الاسماك المنشئة تجاوزاً في عموم المحافظات إضافة الى الحملات الكبيرة لتطهير الانهر والجداول والمبازل والعمل بجهود حثيثة لإيصال المياه الى كافة المستفيدين بأقل الاضرار الممكنة".وأشارت إلى أن "هناك جهوداً كبيرة بشان المطالبة الجادة من تركيا لتأمين الحصص المائية العادلة والمعقولة من نهري دجلة والفرات بإرسال الوفود الفنية وبواسطة القنوات الدبلوماسية حيث تم التشديد في اللقاء الاخير للوزير مع السفير التركي بمدى خطورة الموقف مما يتطلب رد فعل سريع من جانبهم لتأمين الحصص المتفق عليها".