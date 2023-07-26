غرق شابين حاولا انقاذ والدتهما في صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بغرق شابين بعد محاولتهم انقاذ والدتهم التي سقطت بنهر دجلة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شابين غرقا شابين بنهر دجلة بمدينة تكريت في منطقة الدبسة بعد محاولة انقاذهم لوالدتهم، التي سقطت في نهر دجلة".



وأضاف ان "الشرطة النهرية انتشلت جثة أحد الشباب ومازال البحث جاري عن الآخر".