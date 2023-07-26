الحلبوسي يزور المدائن ويلتقي شيوخ عشائر ووجهاء القضاء

زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحلبوسي زار قضاء المدائن اليوم الأربعاء ويلتقي جمعاً من شيوخ عشائر القضاء ووجهائه".

وأضاف المصدر أن "رئيس لجنة البرلمانية زياد الجنابي وعدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا برفقة الحلبوسي"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.