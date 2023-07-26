وزير العدل يصدر توجيهاً يخص بناء سجن الكوت

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار متابعته لاعمال البناء والتأهيل والتطوير في الأقسام الإصلاحية وفق البرنامج الحكومي، تفقّد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، مراحل بناء سجن الكوت المركزي برفقته المحافظ محمد جميل المياحي وعدد من المسؤولين في الادارة المحلية".وقال شواني بحسب البيان إن "هذه الزيارة تأتي ‏للاطلاع على مراحل الاعمال المقدمة في سجن الكوت المركزي لحل مشكلة الاكتظاظ في الاقسام السجنية والتي دأبت الوزارة على تطبيقها في جميع السجون الإصلاحية ضمن القوانين الدولية المعمول بها".ووجه شواني ممثل الشركة المنفذة والمهندس المقيم بـ"الاسراع في انجاز اكمال بناء السجن على ان يكون العمل بنظام الثلاث وجبات عمل يومياً وبأسرع وقت ممكن".واكد وزير العدل أن "الخطة الحالية التي اتبعتها الوزارة ‏ماضية بإنهاء الاكتظاظ وفق البرنامج الحكومي في جميع ‏السجون التابعة ‏للوزارة ‏من خلال استحداث قاعات سجنية تتلاءم مع معايير ‏حقوق الإنسان"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الاقسام الاصلاحية".