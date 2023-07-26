طالباني والعبادي يؤكدان ضرورة الالتزام بالدستور والشراكة الحقيقية

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ضرورة الالتزام بالدستور والشراكة الحقيقية.



وقال مكتب طالباني في بيان، إن الأخير "التقى في بغداد، حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، بحضور رفعت عبد الله مقرر الهيئة العاملة وسعدي أحمد بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، إذ تم بحث آخر المستجدات السياسية في البلد، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالدستور والشراكة الحقيقية".

ونقل البيان عن طالباني قوله "تنصب جهودنا حول ضمان حياة جديرة لمواطنينا، وقد كثفنا خطواتنا لذلك، ونهدف الى أن يخطو إقليمنا نحو الإعمار والاستقرار".