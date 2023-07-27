عطلة رسمية لثلاثة أيام بانتخابات مجالس المحافظات.. هل سيكون هناك حظراً للتجوال؟

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل "على هامش مؤتمر عن "إجراءات المفوضية وتحضيراتها لانتخابات مجالس المحافظات" الذي أقامته إدارة مكتب انتخابات الكرخ: إنَّ "يوم الثامن عشر من كانون الأول المقبل واليوم الذي سيسبقه والذي سيأتي بعده عطلة رسمية لفسح المجال أمام المفوضية لتهيئة مراكز ومحطات الاقتراع ومن ثم نقل صناديق الاقتراع إلى المخازن بعد اكتمال العملية الانتخابية"، مؤكداً "أن لا وجود لحظر التجوال في حينها".وأضاف أنَّ "هناك دوراً فعالاً للجنة الأمنية المشتركة للانتخابات"، مبيناً أنَّ "قادة العمليات والشرطة هم من يديرون هذه اللجنة في المحافظات حسب تنظيمهم الأمني، من خلال تشكيل اللجان الإدارية والاستخبارية واللوجستية التي من شأنها الإشراف على كل العمليات في المحافظات من تأمين للمخازن والمكاتب ومراكز التسجيل"، لافتاً إلى أنَّ "هناك خطة وُضعت لتأمين مراكز الاقتراع البالغ عددها 7008 من خلال أطواق أمنية محكمة".وأشار جميل إلى "استغلال المدارس التي بُنيت في القرى والأرياف لفتح محطات اقتراع كونها بعيدة عن تلك المراكز"، مبيناً "عدم وجود رقم محدد حتى الآن عن عدد المراكز إلا بعد انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين الشهر المقبل".وأشار إلى أنَّ "أكثر من 220 ألف ناخب تم تحديث بياناتهم، وأكثر من ربع مليون ناخب راجع مراكز التسجيل لغرض تدقيق البيانات لغاية الآن، وكانت نينوى هي الأولى بين المحافظات في الإقبال على مراكز التحديث، تلتها الكرخ وصلاح الدين والرصافة وكركوك، في حين أنَّ محافظتي النجف وديالى كانتا الأقل إقبالاً على مراكز التحديث لأنَّ لديهما نسب تسجيل مرتفعة في عمليات التحديث والتسجيل السابقة، فيما يتنافس المرشحون على 275 مقعداً في المحافظات، و10 مقاعد للمكونات بواقع 4 للمسيحيين و2 للكرد الفيليين ومثلهما للصابئة المندائيين ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والشبك"، بحسب الصحيفة الرسمية.وتشمل هذه الانتخابات 15 من أصل 18 محافظة، إذ تستثنى ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وأيضاً إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.