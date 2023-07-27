بينها اليرموك والشهيد الصدر.. حملة كبرى لتأهيل المستشفيات في بغداد والمحافظات

وقال وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، إنَّ الوزارة تمضي بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالبرنامج الحكومي المتمثلة بإتمام خطة إكمال المستشفيات المتلكئة وتحسين الخدمات المقدمة في جميع المجالات الصحية.وأضاف أنَّ الوزارة تعتزم المباشرة بتأهيل وتطوير أربعة مستشفيات في بغداد خلال الأسبوع الحالي هي اليرموك والكرامة والشهيد الصدر وفاطمة الزهراء على غرار مستشفيي الكاظمية والكندي، فضلاً عن المباشرة بتأهيل وتطوير 10 مستشفيات قديمة تم إنشاؤها منذ ثمانينيات القرن الماضي، واحد في كل محافظة، إذ تم رصد التخصيصات المالية لها ضمن موازنة العام الحالي منها مستشفيات شركة (ماروبيني) التعليمية في الديوانية والمثنى وذي قار وميسان وواسط والأنبار، إذ ستتم المباشرة بتأهيلها قريباً.وأشار إلى أنه ستتم المباشرة بمشروع إنجاز 16 مستشفى خلال العام الحالي بعد رصد التخصيصات المالية للمشروع موزعة بين الأقضية في المحافظات.ولفت الحسناوي إلى أنَّ هناك مستشفيات متلكئة منذ أعوام يصل عددها إلى 45 مشروعاً، لأسباب متعددة وكثيرة، البعض منها بتمويل الوزارة، وأخرى عبر مجالس المحافظات وخصوصاً مجلسي محافظتي بغداد والبصرة، وثلاثة مستشفيات خاصة بوزارة التعليم العالي، بحسب الصحيفة الرسمية.