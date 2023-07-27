شركة امريكية: استغلال الغاز المصاحب يمكن أن يوفر الكهرباء لـ 10 ملايين منزل عراقي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كان يا مكان
من
12:59 AM
الى
01:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن الاقتصاد الروسي: لا نرى شروطاً مسبقة لانهياره
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462936-638260415503574752.jpg
شركة امريكية: استغلال الغاز المصاحب يمكن أن يوفر الكهرباء لـ 10 ملايين منزل عراقي
محليات
2023-07-27 | 03:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,581 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
كشفت شركة "جنرال إلكتريك" الامريكية للطاقة عن أنَّ استغلال الغاز المصاحب "المحترق" يمكن أن يوفر الكهرباء لـ 10 ملايين منزل في العراق، بواقع إنتاج 13 ألف ميغاواط، كما أنَّ استغلال الكميات الضخمة من الغاز المصاحب يسهم- إضافة لإنتاج الكهرباء- بتوفير منافع بيئية وخفض التلوّث الناجم عن حرق الغاز.
وقال المدير التنفيذي لوحدات الطاقة المتنقلة في شركة "جنرال إلكتريك" للطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدحت المرعبي، إنَّ "أرقام البنك الدولي للغاز المصاحب المحترق عالمياً والتي تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية؛ تؤكد أنَّ العراق يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصاحب"، والتي إذا ما تم استغلالها تسهم في توليد 13 ألف ميغاواط وتوفير الكهرباء لنحو 10 ملايين منزل إذا ما احتسبنا المعدل العالمي وهو 769 منزلاً للميغاواط الواحد، فضلاً عن المنافع البيئية وخفض التلوث الناجم عن حرق الغاز".
وأضاف أنَّ "الشركة قدمت حلاًّ فورياً لاستغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء وهي (التوربينات الغازية النفاثة) التي يمكن لها بمختلف طرازاتها توليد ما بين 35 إلى 100 ميغاواط للتوربين الواحد باستخدام الغاز المصاحب"، وبيّن أنَّ "هذه التوربينات تعتمد تكنولوجيا تستخدم في صناعة الطيران، وتمتاز بالمرونة التشغيلية، إذ يمكن تشغيلها في غضون دقائق فقط وإيقافها وإعادة تشغيلها عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى الكفاءة العالية وإمكانية نقلها من موقع إلى آخر وعدم حاجتها لإنشاء مبانٍ ضخمة أو مكلفة، وكذلك ملاءمتها للتعامل السريع مع تذبذبات الطاقة، بما يضمن ثبات إمداد شبكة الكهرباء"، وأشار إلى أنه "يمكن تشغيل هذه التوربينات باستخدام مصادر وقود مختلفة، بما في ذلك (الغاز الحمضي) الموجود في الغاز المصاحب".
وأوضح أنه "لدى (جنرال إلكتريك) خبرة طويلة في هذه التوربينات وبساعات تشغيل تفوق 180 مليون ساعة عالمياً، ويصل عدد توربينات (جنرال إلكتريك) القابلة للنقل حالياً في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أكثر من 680 توربيناً تستخدم لعدة أهداف"، وبيّن أنه "توجد توربينات عاملة حالياً في اليمن تستغل الغاز المصاحب من حقول النفط في منطقة حضرموت لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى العشرات من الوحدات العاملة في الجزائر"، ونوّه بأنَّ "لدى الشركة 19 توربيناً نفاثاً عاملاً بالفعل في العراق حالياً لدى وزارة الكهرباء ومنتجي الطاقة المستقلين".
وأكد المرعبي سعي الشركة للتعاون مع وزارتي الكهرباء والنفط وشركات النفط العالمية لتوفير حل فوري لحرق الغاز المصاحب في حقول النفط العراقية لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أنَّ "95 % من كوادر الشركة في العراق هم من العراقيين، وتمتلك الشركة الخبرة للتعامل مع هذه التكنولوجيا"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأوضحت شركة "جنرال إلكتريك" للطاقة، أمس الأربعاء، محاور لقاء رئيسها التنفيذي إریك غراي برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المدير التنفيذي للشركة في العراق، رشيد الجنابي: إنَّ "زيارة إریك غراي الرئیس التنفیذي لـ(جنرال إلكتريك للطاقة) إلى بغداد هذا الأسبوع ولقاء رئيس الوزراء تأتي في سياق التنسيق المستمر مع الحكومة العراقية ومختلف الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء"، موضحاً أنَّ "الشركة تولي أهمية كبيرة لدعم العراق في تعزيز إنتاج الطاقة وتقليص الفجوة بين الطلب والقدرة المتاحة، وخصوصاً في مواسم الذروة".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس
محليات
31.17%
03:53 | 2023-07-26
محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس
03:53 | 2023-07-26
بينها يخص العطل الرسمية.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
سياسة
23.54%
11:45 | 2023-07-25
بينها يخص العطل الرسمية.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
11:45 | 2023-07-25
تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في هذه المحافظة
محليات
23.34%
09:58 | 2023-07-26
تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في هذه المحافظة
09:58 | 2023-07-26
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد
محليات
21.95%
08:26 | 2023-07-25
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد
08:26 | 2023-07-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
يغداد .. سوق باب المعظم - الحلقة ٦٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-27
ناس وناس
يغداد .. سوق باب المعظم - الحلقة ٦٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-27
بعد التحري
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
بعد التحري
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
52 دقيقة
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
52 دقيقة
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-26
Morning Live
استخدام الهاتف النقال ومشاكل الفقرات العنقية - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-26
Morning Live
استخدام الهاتف النقال ومشاكل الفقرات العنقية - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-26
بالمختزل
بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق - الحلقة ١٤ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-25
بالمختزل
بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق - الحلقة ١٤ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-25
Celebrity
المخرج أحمد منصور - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-24
Celebrity
المخرج أحمد منصور - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-24
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
رحال
استعدادات العتبة الحسينية في كربلاء - الحلقة ١٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-22
رحال
استعدادات العتبة الحسينية في كربلاء - الحلقة ١٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
يغداد .. سوق باب المعظم - الحلقة ٦٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-27
ناس وناس
يغداد .. سوق باب المعظم - الحلقة ٦٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-27
بعد التحري
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
بعد التحري
انترنت العراق .. خدمة سيئة وارباح باهظة ووعود مستهلكة - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-26
52 دقيقة
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
52 دقيقة
اقدم المواكب الحسينية في كربلاء - حلقة ١١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-26
Morning Live
استخدام الهاتف النقال ومشاكل الفقرات العنقية - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-26
Morning Live
استخدام الهاتف النقال ومشاكل الفقرات العنقية - الحلقة ٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-26
بالمختزل
بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق - الحلقة ١٤ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-25
بالمختزل
بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق - الحلقة ١٤ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-25
Celebrity
المخرج أحمد منصور - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-24
Celebrity
المخرج أحمد منصور - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-24
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
لقطات
لو استثمر العراق الغاز لما حصلت ازمة الكهرباء | بعد التحري
13:00 | 2023-07-23
لقطات
لو استثمر العراق الغاز لما حصلت ازمة الكهرباء | بعد التحري
13:00 | 2023-07-23
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستحد الإجراءات الحكومية من ارتفاع أسعار الدولار؟
الدينار سيسترد قيمته
الدينار سيسترد قيمته
الدولار سيحلق
الدولار سيحلق
يحتاج تنازلات دولية
يحتاج تنازلات دولية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.