التربية تسمح لطلبة الثالث المتوسط المُكملين بـ(ثلاثة دورس) اداء امتحان الدور الثاني

السومرية نيوز – محليات



قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، السماح لطلبة الثالث المتوسط المُكملين بــ(ثلاثة دورس) اداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على المُقترح الذي عرضتهُ لجنة التربية النيابية، قررت وزارة التربية / هيئة الرأي في جلستها الاستثنائية على السماح لطلبة الثالث المتوسط المُكملين بــ(ثلاثة دورس) اداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي".

يشار الىى ان اللجنة الدائمة للامتحانات، التابعة لوزارة التربية، حددت يوم الاثنين الموافق 2023/8/21 موعداً لانطلاق الامتحانات العامة /الدور الثاني للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط.