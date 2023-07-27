التربية تتخذ قراراً جديداً بشأن التقديم على مدارس المتفوقين

السومرية نيوز – محليات



قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، تقليل معدلات الاختبارات للتقديم على مدارس المتفوقين.





وأضافت: "لا يُسمح لأي تلميذ بعد ذلك تقديم أي طلب استثناء بعد صدور هذا القرار". وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هيئة الرأي بالوزارة، قررت في جلستها الاستثنائية، السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي الحاصلين على معدل (90) % فما فوق؛ للتقديم الى اختبارات مدارس المتفوقين".وأضافت: "لا يُسمح لأي تلميذ بعد ذلك تقديم أي طلب استثناء بعد صدور هذا القرار".

يشار الى قرار وزارة التربية السابق، بتحديد معدل 95 بالمئة لقبول طلبة السادس الابتدائي في مدارس المتفوقين هذا العام اثار استياء وسخط أولياء الأمور وأهاليهم الذين طالبوا بإعادة النظر بهذا المعدل.