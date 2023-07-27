ما حقيقة انتهاء التعامل بهوية الأحوال المدنية في شهر أيلول المقبل؟

السومرية نيوز - محليات



نفت مديرية الأحوال المدنية، اليوم الخميس، انتهاء التعامل بهوية الأحوال المدنية في شهر أيلول المقبل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاخبار المتداولة بشأن انتهاء التعامل بهوية الاحوال المدنية خلال الشهر المقبل، في مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة وخالية من أي دقة".

وأضاف، أن "العمل بهوية الأحوال المدنية مستمر في جميع الدوائر الحكومية، وفق المدة المحددة".

ودعت المديرية، المواطنين، الى "متابعة مواقعها الرسمية وحسابات الموثوقة عبر مواقع التوصل الاجتماعي للتأكد من صحة الأخبار".