قتل وانتحار وغرق.. تفاصيل حوادث "امنية" بعدة محافظات عراقية اليوم

وقالت المصادر للسومرية نيوز، انه "في محافظة النجف تم العثور جثة امرأة تبلغ من العمر 25 عاما مشنوقة في دارها بحي النداء، دون معرفة الأسباب".وبعد التواصل السومرية، مع الجهات المختصة، أكدت صحة المعلومات، مبينة انها تبلغ من العمر 23 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً.في المقابل، عثرت الجهات الأمنية، على جثة شاب من أهالي سامراء بالقرب من نهر دجلة بعد اختطافه بيوم واحد، بظروف غامضة، وفقاً للمصادر.فيما ان فريق الغواصين للشرطة النهرية عثر على جثة غريق غرق يوم أمس الاربعاء في نهر دجلة مع شقيقه في صلاح الدين.ووفقا للمصادر، فأنه تم العثور على جثة منتسب مقتولاً، وتشير المعلومات الأولية انه أقدم على الانتحار.وفي العاصمة بغداد، أقدم رجل بأطلاق النار على زوجته وابنته واصابتهما بجروح ليقوم بالانتحار بعدها في منطقة النهروان.